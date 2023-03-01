Gorillaz раскрыли тайну своего главного хита

Создатель и фронтмен Gorillaz Дэймон Албарн раскрыл тайну создания песни Clint Eastwood

Создатель и фронтмен британской группы Gorillaz Дэймон Албарн раскрыл тайну одной из самых известных песен коллектива. Он поделился подробностями в интервью для YouTube-канала платформы Apple Music.

Артист рассказал о создании главного хита Gorillaz композиции Clint Eastwood. Он отметил, что трек появился на свет благодаря старому японскому синтезатору Omnicord 1980-х годов выпуска.

По словам Албарна, музыканты даже не сочиняли мелодию трека, ставшую культовой. Они просто взяли уже готовый так называемый пресет (стандартный набор звуков электронного инструмента — прим. «Ленты.ру») для синтезатора. «Это просто пресет, который называется "Рок-1"», — признался исполнитель.

В ноябре 2022 года стало известно, что брит-поп-группа Blur, в которой также играет Дэймон Албарн, объявила о воссоединении после семилетнего перерыва. Коллектив обещал дать концерт на лондонском стадионе Уэмбли 8 июля 2023 года.