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03:37, 1 марта 2023Экономика

«Вкусно — и точка» начнет выпускать аналог игрушек «Хэппи Мил»

РБК: владелец «Вкусно — и точка» Говор заявил о запуске фабрики для производства игрушек

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» планирует запустить собственную фабрику по производству игрушек для детских наборов «Кидз Комбо» — аналога «Хэппи Мил» в «Макдоналдс». Об этом заявил владелец сети Александр Говор в беседе с РБК.

По словам Говора, первые игрушки в детских наборах «Кидз Комбо» начнут появляться во второй половине 2023 года — в июле-августе. Часть из них будут производиться в России, часть — поставляться из Китая. Фабрик, которые смогут полностью покрыть необходимые объемы, в России пока нет, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что «Вкусно — и точка» подала заявку на регистрацию товарного знака в Казахстане. Уточняется, что в настоящее время на рассмотрении экспертной организации находятся заявки на регистрацию товарных знаков, содержащих словесные обозначения «Вкусно — и точка», поданные от имени ООО «Система ПБО».

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Юлия Мискевич
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