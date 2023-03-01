«Вкусно — и точка» начнет выпускать аналог игрушек «Хэппи Мил»

РБК: владелец «Вкусно — и точка» Говор заявил о запуске фабрики для производства игрушек

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» планирует запустить собственную фабрику по производству игрушек для детских наборов «Кидз Комбо» — аналога «Хэппи Мил» в «Макдоналдс». Об этом заявил владелец сети Александр Говор в беседе с РБК.

По словам Говора, первые игрушки в детских наборах «Кидз Комбо» начнут появляться во второй половине 2023 года — в июле-августе. Часть из них будут производиться в России, часть — поставляться из Китая. Фабрик, которые смогут полностью покрыть необходимые объемы, в России пока нет, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что «Вкусно — и точка» подала заявку на регистрацию товарного знака в Казахстане. Уточняется, что в настоящее время на рассмотрении экспертной организации находятся заявки на регистрацию товарных знаков, содержащих словесные обозначения «Вкусно — и точка», поданные от имени ООО «Система ПБО».