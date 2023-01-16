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12:55, 16 января 2023Экономика

«Вкусно — и точка» подала заявку на регистрацию в Казахстане

Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» подала заявку на регистрацию в Казахстане

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Российский преемник McDonald’s сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» подала заявку на регистрацию товарного знака в Казахстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы Министерства юстиций республики.

Уточняется, что в настоящее время на рассмотрении экспертной организации находятся заявки на регистрацию товарных знаков, содержащих словесные обозначения «Вкусно — и точка», поданные от имени ООО «Система ПБО». Ранее в январе представитель сети высказался о возможности выхода на рынок Казахстана. «На данный момент у нас нет соответствующих договоренностей с руководством компании, которая управляла бизнесом "Макдоналдс" в Казахстане», — говорил он.

Незадолго до этого стало известно, что точки McDonald's в Казахстане перестанут работать из-за ограничений в поставках. Компания пообещала предоставить информацию о возобновлении деятельности и сроках открытия новых ресторанов быстрого обслуживания под новым названием в ближайшее время. Казахстанская компания Food Solutions KZ, управлявшая сетью ресторанов, заявила, что американский бренд сможет вернуться на местный рынок при условии, если вопрос с поставками продукции будет решен.

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Платон Щукин
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