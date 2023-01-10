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14:23, 10 января 2023Экономика

В Казахстане назвали условия возвращения McDonald’s

Food Solutions KZ допустила возвращение McDonald’s в Казахстан

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Казахстанская компания Food Solutions KZ, управлявшая сетью ресторанов McDonald's в стране, назвала условия возвращения американского бренда на местный рынок. Как заявил глава фирмы Асет Машанов, такой сценарий возможен, если в республике будут решены проблемы с поставками продукции для сети, пишет РИА Новости.

По его словам, сейчас Food Solutions KZ занимается развитием нового локального бренда для сети. После возобновления работы ресторанов компания продолжит развивать работу с местными поставщиками. Поспособствует ли привлечение местных производителей возврату бренда McDonald’s, сказать с уверенностью нельзя, но такой вариант возможен, отметил Машанов.

Однако, как подчеркнул глава компании, развитие сети местных поставщиков может занять несколько лет. Кроме того, полностью локализовать поставки не получится «из-за ограниченного объема рынка».

По словам Машанова, сеть McDonald's обеспечивала рабочими местами около двух тысяч казахстанцев, и сейчас Food Solutions KZ продолжает выплачивать им зарплату, несмотря на вынужденный простой. Глава компании подчеркнул, что вопрос о работе под российским брендом «Вкусно — и точка» не рассматривается.

5 января американская McDonald's объявила, что все точки в Казахстане перестанут работать под ее маркой из-за ограничений в поставках. Компания пообещала предоставить информацию о возобновлении деятельности и сроках открытия новых ресторанов быстрого обслуживания под новым названием в ближайшее время.

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Софья Ермакова
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