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19:44, 1 марта 2023Ценности

Кейт Миддлтон победила мужа в велогонке в юбке и на каблуках

Кейт Миддлтон победила принца Уильяма в велогонке в юбке длины макси и сапогах на каблуках

Фото: @KensingtonRoyal

Принцесса Уэльская Кэтрин победила принца Уильяма в велогонке, несмотря на неподходящий для спорта наряд. Об этом сообщает издание Page Six.

Кейт Миддлтон вместе с супругом посетила Уэльс в честь празднования Дня святого Давида. Знаменитость надела белую водолазку, твидовую юбку длины макси и черные сапоги на каблуках бренда Gianvito Rossi, а ее муж — классический костюм, рубашку и галстук в тон образу. На размещенных кадрах видно, что пара приняла участие в гонке на велотренажерах.

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Согласно материалу, в конце соревнования выяснилось, что монаршая особа победила мужа вопреки тому, что на ней была неподходящая обувь. По словам журналистов, Миддлтон не ожидала, что будет первой в заезде.

В феврале Кейт Миддлтон посетила премию BAFTA в наряде 2019 года и серьгах Zara за 1,5 тысячи рублей. Член королевской семьи надела белое платье с поясом в греческом стиле бренда Alexander McQueen.

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Майя Пономаренко
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