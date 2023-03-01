МИД ответил на слухи о 17 черновиках соглашения России с Украиной

Замглавы МИД Галузин: Россия с Украиной подготовили более 17 черновиков перемирия

На переговорах с Украиной, которые были инициированы после начала специальной военной операции, обсуждался нейтральный статус республики, а также гарантии безопасности со стороны западных стран. Об этом заявил в интервью «Ленте.ру» заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

По его словам, среди условий для прекращения огня были закрепление безъядерного и внеблокового статусов, признание «новых территориальных реалий», восстановление официального статуса русского языка и отказ от дискриминации русских.

Ответственными за срыв переговоров замглавы МИД назвал прежде всего США и Великобританию.

В начале февраля бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что до прерывания переговоров России и Украины Западом было подготовлено не менее 17 черновиков соглашения двух стран.

Сказать сложно, сколько было рабочих редакционных версий проекта договора. Возможно, 17, возможно, больше. Работа была проделана серьезная. Последний вариант от 15 апреля, который мы направили украинским переговорщикам, так и остался без ответа. Михаил Галузин замглавы МИД России

В интервью «Ленте.ру» Галузин также рассказал, что диалог об урегулировании конфликта с Киевом продолжался до середины апреля практически в ежедневном режиме. Он заключил, что выполнение этих требований позволило бы Украине вернуться к истокам своей государственности на основе Декларации о государственном суверенитете 1990 года.