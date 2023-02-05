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13:15, 5 февраля 2023Мир

Экс-премьер Израиля рассказал о 17 черновиках соглашения России с Украиной

Экс-премьер Израиля Беннет заявил, что у соглашения между РФ и Украиной было 17 черновиков

Фото: Gil Cohen-Magen / Reuters

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что до прерывания переговоров России и Украины Западом было подготовлено не менее 17 черновиков соглашения двух стран. Об этом он заявил в интервью, опубликованном на его YouTube-канале.

По словам экс-премьера, который в начале спецоперации выполнял роль посредника между сторонами, на сегодняшний день еще ни один из черновиков не был обнародован.

Ранее Беннет заявил, что переговоры между Россией и Украиной были сорваны Западом. По его словам, власти западных стран решили разгромить российского лидера Владимира Путина вместо того, чтобы пойти на мирные переговоры.

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Зарина Дзагоева
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