Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:29, 1 марта 2023Мир

Парламент Израиля одобрил закон о смертной казни для террористов

Кнессет Израиля в предварительном чтении одобрил закон о смертной казни для террористов

Фото: Ammar Awad / Reuters

Парламент Израиля (Кнессет) одобрил в предварительном чтении проект закона о введении смертной казни для террористов. Об этом сообщает радиостанция Kan Reka.

Ранее документ одобрила правительственная комиссия по законодательству. В нем прописано, что смертная казнь должна применяться против любого лица, которое совершает убийство из расистских побуждений или ненависти к определенной группе населения с намерением причинить вред Израилю.

«Справедливый и нравственный закон, который борется с терроризмом с гениальной простотой», — заявила автор инициативы, депутат от ультраправой партии «Еврейская сила» Лимор Сон Хар-Мелех.

Документ передадут для дальнейшего обсуждения в израильский кабинет по вопросам безопасности, после чего он должен вернуться в Кнессет для рассмотрения в первом чтении.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Германии подняли вопрос о национализации «Северного потока-2»
Подсчитаны расходы на индексацию социальных пенсий в России
Самолеты едва не столкнулись на взлетно-посадочной полосе из-за ошибки пилота
В российском регионе дольщики не дождались квартир от застройщика и умерли
США признали неспособность изменить состав постоянных членов СБ ООН
Международная ассоциация бокса завела дело против бойкотирующих ЧМ стран
Российский губернатор заявил о задержании почти сотни «мамкиных революсьенеров»
Экс-министр Британии заявил об участии США в смене власти в других странах
Бывший начальник отдела МЧС Москвы предстанет перед судом за взятки
Вероятность переизбрания Эрдогана после землетрясения оценили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.