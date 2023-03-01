Парламент Израиля одобрил закон о смертной казни для террористов

Кнессет Израиля в предварительном чтении одобрил закон о смертной казни для террористов

Парламент Израиля (Кнессет) одобрил в предварительном чтении проект закона о введении смертной казни для террористов. Об этом сообщает радиостанция Kan Reka.

Ранее документ одобрила правительственная комиссия по законодательству. В нем прописано, что смертная казнь должна применяться против любого лица, которое совершает убийство из расистских побуждений или ненависти к определенной группе населения с намерением причинить вред Израилю.

«Справедливый и нравственный закон, который борется с терроризмом с гениальной простотой», — заявила автор инициативы, депутат от ультраправой партии «Еврейская сила» Лимор Сон Хар-Мелех.

Документ передадут для дальнейшего обсуждения в израильский кабинет по вопросам безопасности, после чего он должен вернуться в Кнессет для рассмотрения в первом чтении.