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18:32, 26 февраля 2023Мир

В правительстве Израиля одобрили законопроект о казни террористов

Премьер Израиля Нетаньяху: комиссия кабмина страны одобрила закон о казни террористов

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Комиссия по законодательству правительства Израиля одобрила законопроект о введении смертной казни для террористов, сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Его слова передает ТАСС.

«Мы утвердили закон о смертной казни для террористов на заседании правительственной комиссии по вопросам законодательства вместе с министром (национальной безопасности Израиля — прим. «Ленты.ру») Итамаром Бен-Гвиром», — написал Нетаньяху в одной из социальных сетей.

В тексте законопроекта сказано, что смертная казнь должна применяться против любого лица, «которое намеренно или из безразличия причиняет смерть израильскому гражданину, когда это деяние совершается из расистских побуждений или в силу ненависти к определенной группе населения и с намерением причинить вред государству Израиль и возрождению еврейского народа на его родине».

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Теперь законопроект передадут в Кнессет — израильский парламент, предварительное чтение может состояться уже на следующей неделе. Затем его передадут в кабинет по вопросам безопасности и лишь потом документ отправится на первое чтение в представительный орган.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что 23 февраля военные страны нанесли удары по сектору Газа в ответ на выпущенные ракеты. В Иерусалиме заявили, что удары пришлись по объекту производства оружия и по военному комплексу, принадлежащему ХАМАС в центре и на севере Газы.

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Алевтина Запольская
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