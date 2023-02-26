В правительстве Израиля одобрили законопроект о казни террористов

Премьер Израиля Нетаньяху: комиссия кабмина страны одобрила закон о казни террористов

Комиссия по законодательству правительства Израиля одобрила законопроект о введении смертной казни для террористов, сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Его слова передает ТАСС.

«Мы утвердили закон о смертной казни для террористов на заседании правительственной комиссии по вопросам законодательства вместе с министром (национальной безопасности Израиля — прим. «Ленты.ру») Итамаром Бен-Гвиром», — написал Нетаньяху в одной из социальных сетей.

В тексте законопроекта сказано, что смертная казнь должна применяться против любого лица, «которое намеренно или из безразличия причиняет смерть израильскому гражданину, когда это деяние совершается из расистских побуждений или в силу ненависти к определенной группе населения и с намерением причинить вред государству Израиль и возрождению еврейского народа на его родине».

Теперь законопроект передадут в Кнессет — израильский парламент, предварительное чтение может состояться уже на следующей неделе. Затем его передадут в кабинет по вопросам безопасности и лишь потом документ отправится на первое чтение в представительный орган.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что 23 февраля военные страны нанесли удары по сектору Газа в ответ на выпущенные ракеты. В Иерусалиме заявили, что удары пришлись по объекту производства оружия и по военному комплексу, принадлежащему ХАМАС в центре и на севере Газы.