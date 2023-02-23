Израиль сообщил о нанесении ударов по сектору Газа

Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удар по объекту производства оружия ХАМАС

Израильские военные в четверг, 23 февраля, нанесли удары по сектору Газа в ответ на выпущенные ракеты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Twitter-аккаунте.

Как заявили в ЦАХАЛ, истребители ВВС Израиля нанесли удары по объекту производства оружия и по военному комплексу, принадлежащему ХАМАС в центре и на севере Газы.

Ранее 23 февраля ЦАХАЛ сообщила о шести выпущенных из сектора Газа ракетах, пять из них перехвачены системой противовоздушной обороны Израиля, еще одна упала в открытой местности.