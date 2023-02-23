ПВО Израиля перехватила пять ракет из сектора Газа

ЦАХАЛ заявила, что ПВО Израиля перехватила 5 из 6 выпущенных из сектора Газа ракет

Шесть ракет выпущены в четверг, 23 февраля, из сектора Газа, пять из них перехвачены системой противовоздушной обороны Израиля, еще одна упала в открытой местности. Об этом сообщила пресс-служба израильской Армии обороны (ЦАХАЛ) в Twitter-аккаунте.

«Шесть ракет было выпущено в сторону израильской территории. Пять ракет было перехвачено средствами ПВО армии обороны Израиля, одна ракета упала на открытой местности», — заявили в израильской армии.

2 февраля ЦАХАЛ сообщила, что нанесла авиаудары по территории сектора Газа после того, как израильская система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила ракету, выпущенную палестинцами по территории Израиля. Удары были нанесены по объектам ХАМАС в секторе Газа, связанным с производством оружия.