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05:00, 2 февраля 2023Мир

Израиль атаковал сектор Газа после запуска ракеты палестинцами

ЦАХАЛ: Израиль нанес удар по сектору Газа после запуска ракеты палестинцами

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит авиаудары по территории сектора Газа. Об этом армейская пресс-служба сообщила на странице ведомства в Twitter.

Как пишет Reuters со ссылкой на очевидцев, удары по сектору Газа были нанесены после того, как израильская система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила ракету, выпущенную палестинцами по территории Израиля.

Вечером 1 февраля на юге Израиля в прилегающих к сектору Газа городе Сдерот и его окрестностях объявили воздушную тревогу. Из сектора Газа была выпущена одна ракета, ее перехвачтила система израильской противовоздушной обороны.

4 декабря 2022 года израильские военные в ходе ударов по целям в секторе Газа уничтожили оружейный цех палестинского радикального движения ХАМАС и ведущий к нему тоннель на юге анклава.

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Марина Совина
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