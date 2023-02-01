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18:45, 1 февраля 2023Мир

В Израиле объявили воздушную тревогу

В израильском Сдероте и прилегающих к сектору Газа районах объявили воздушную тревогу

Фото: Shai Pal / Unsplash

На юге Израиля, в прилегающих к сектору Газа районах, объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает Telegram-канал Армии обороны Израиля.

«Получено сообщение о включении сирен в городе Сдерот и районе, прилегающем к сектору Газа», — говорится в публикации. Отмечается, что из сектора Газа была выпущена одна ракета, уже перехваченная системой израильской противовоздушной обороны.

4 декабря 2022 года израильские военные в ходе ударов по целям в секторе Газа уничтожили оружейный цех палестинского радикального движения ХАМАС и ведущий к нему тоннель на юге анклава.

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Глеб Бажуткин
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