В Израиле объявили воздушную тревогу

В израильском Сдероте и прилегающих к сектору Газа районах объявили воздушную тревогу

На юге Израиля, в прилегающих к сектору Газа районах, объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает Telegram-канал Армии обороны Израиля.

«Получено сообщение о включении сирен в городе Сдерот и районе, прилегающем к сектору Газа», — говорится в публикации. Отмечается, что из сектора Газа была выпущена одна ракета, уже перехваченная системой израильской противовоздушной обороны.

4 декабря 2022 года израильские военные в ходе ударов по целям в секторе Газа уничтожили оружейный цех палестинского радикального движения ХАМАС и ведущий к нему тоннель на юге анклава.