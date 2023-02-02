Израиль раскрыл цели авиаударов по сектору Газа

ЦАХАЛ заявил, что нанес авиаудары по объектам ХАМАС, где производится оружие

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по объектам ХАМАС в секторе Газа, связанным с производством оружия. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что израильские истребители атаковали «объекты производства и хранения химического сырья, используемого для производства ракет террористической организацией ХАМАС, и по объекту производства оружия, расположенным в центре сектора Газа».

Израильские военные возложили на ХАМАС ответственность за авиаудары по сектору Газа, подчеркнув, что именно эта организация заплатит цену за нарушение безопасности Израиля.

Ранее ЦАХАЛ сообщила, что нанесла авиаудары по территории сектора Газа после того, как израильская система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила ракету, выпущенную палестинцами по территории Израиля.