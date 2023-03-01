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13:14, 1 марта 2023Бывший СССР

Российские десантники заявили о наступлении на одном направлении боевых действий

РИА Новости: российские десантники начали наступать в направлении Кременной в ЛНР

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российские десантники при поддержке бронетехники начали наступление на одном направлении боевых действий — в районе Кременной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом со ссылкой на военнослужащих сообщает РИА Новости.

Собеседники агентства подчеркнули, что в ходе наступательных действий используют танк Т-90М «Прорыв» и тяжелую огнеметную систему (ТОС) «Солнцепек».

«Выжигает позиции, площадь поражения 40 тысяч квадратных метров с одного пакета», — заявил командир экипажа ТОС-1А. Отмечается, что танки Т-90М также поддерживают наступление пехоты, работая по опорным пунктам противника с закрытой позиции — военные говорят, что машина маневренная и способна наносить жесткое огневое поражение.

28 февраля CNN со ссылкой на украинских военных информировало, что ситуация под Артемовском для Вооруженных сил Украины гораздо хуже, чем об этом сообщают в Киеве.

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Варвара Кошечкина
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