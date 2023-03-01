Готовившего теракт в Крыму члена «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» осудили посмертно

Суд посмертно вынес приговор готовившему теракт в Крыму члену «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»

Южный окружной военный суд посмертно вынес приговор члену запрещенной в России террористической организации «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»), которого ликвидировали сотрудники ФСБ при задержании. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по республике Крым и городу Севастополю.

Боевик был признан виновным в нескольких преступлениях террористической направленности: в участии в деятельности террористической организации, склонении и вербовке, приготовлении к теракту, незаконном обороте оружия и взрывных устройств и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. В связи со смертью обвиняемого уголовное дело прекращено, его причастность к совершению указанных преступлений доказана полностью.

Суд установил, что с 1990 года мужчина являлся активным членом террористической организации. В апреле 2017 года он приехал в Крым и там занимался вербовкой местных жителей. В мае 2021 года подсудимый запланировал совершить теракт в местах массового пребывания людей. Для этого он приобрел два самодельных взрывных устройства (СВУ) и огнестрельное оружие.

Его планы сорвали сотрудники ФСБ. При задержании мужчина оказал активное сопротивление и был нейтрализован. СКР предоставил «Ленте.ру» оперативное видео с места боестолкновения.

На кадрах видны сотрудники правоохранительных органов, которые проводят осмотр по месту проживания обвиняемого. Видны СВУ и пистолет, а также пулевые отверстия.