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16:03, 1 марта 2023Силовые структуры

Россиянин домогался возвращавшегося из школы мальчика и получил 16 лет колонии

В Курганской области осудили на 16 лет колонии мужчину, домогавшегося маленького мальчика

Фото: Половникова Л.С. / Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области

В Курганской области суд приговорил к 16 годам лишения свободы 44-летнего местного жителя, домогавшегося маленького мальчика. Об этом в среду, 1 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Россиянин признан виновным по пункту «а» части 5 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста») УК РФ. Полученный срок он будет отбывать в колонии особого режима. Кроме того, суд на десять лет лишил его права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними. Также осужденный обязан выплатить полмиллиона рублей компенсации морального вреда.

По данным ведомства, в апреле 2022 года фигурант приставал к ребенку, который возвращался вечером из школы. Мужчину задержали в тот же день и поместили в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Красноярске задержали юношу, развратившего возвращавшуюся из школы 12-летнюю девочку.

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Екатерина Власова
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