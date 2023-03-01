Сотрудников петербургского квеста с «камерой пыток» обвинили в пытках

В Петербурге подросток получил перелом и электротравму в квест-комнате

В Петербурге 17-летний подросток из Кудрово получил перелом, электротравму и множественные ушибы при посещении квест-комнаты, похожей на пыточную камеру. Пострадавший обратился за помощью медиков, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на региональный главк СК России.

Сотрудники квеста зазывали клиентов старше 14 лет, предлагая им посетить место, стены которого «пропитаны болью и ужасом». Мать пострадавшего подростка обвинила организаторов в том, что они на протяжении длившегося час квеста девочек таскали за волосы, а прикованного к кровати юношу обливали воском и били электрошокером.

Первый раз ее сына ударили после того, как он не посчитал жуткой продемонстрированную ему видеозапись с «пытками», продолжила россиянка. У пришедших вместе с ним девочек ободраны локти, а у другого юноши после квеста появился «огромный волдырь в паховой области».

По версии СК, помимо физических повреждений вред нанесен и психическому здоровью молодого человека. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК России.

Ранее в Петербурге женщина жестоко избила 12-летнего посетителя батутного центра. Поводом для нападения якобы стал удар, который пострадавший ребенок нанес сыну россиянки.