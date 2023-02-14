Россиянка жестоко избила подростка в батутном центре и попала на видео

Петербурженка избила в батутном центре 12-летнего подростка на глазах у других детей

В батутном центре «Выше радуги» в Санкт-Петербурге женщина жестоко избила 12-летнего подростка на глазах у других детей. Происшествие попало на видео, кадры опубликовал Telegram-канал «112».

На появившемся ролике видно, как россиянка догоняет мальчика и начинает наносить ему удары по лицу и животу. При этом другие маленькие посетители батутного центра в панике разбегаются.

После потасовки врачи диагностировали у пострадавшего подростка множественные ушибы мягких тканей лица. Сотрудники полиции начали разбираться в происшествии.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», петербурженка напала на школьника, поскольку тот якобы ударил ее ребенка. Она написала заявление в полицию.

В сентябре 2022 года сообщалось, что в Таганроге пьяные женщины избили ногами девочку-подростка на детской площадке. После случившегося оперативники организовали проверку.