Страдающая от тяжелой болезни звезда «Друзей» заявила об уходе из кино

Актриса Эпплгейт вышла с палочкой на премию, которая станет для нее последней

51-летняя американская актриса Кристина Эпплгейт вышла на премию Гильдии актеров Screen Actors Guild Awards (SAG) с палочкой. Об этом сообщает издание People.

Актрису сопровождала и поддерживала во время фотосъемки 12-летняя дочь Сейди Грейс Ленобль. На трости, которой страдающая от тяжелой болезни — рассеянного склероза — звезда «Друзей» вынуждена пользоваться, было написано «к черту склероз».

До этого Кристина Эпплгейт в беседе с Los Angeles Times заявила об уходе из кино. «Эта церемония вручения премии для меня как актрисы, скорее всего, станет последней, так что этот выход важен. Сейчас я представить себе не могу, что снова буду вставать в пять утра, проводить на съемочной площадке 12-14 часов, сил на это у меня нет», — призналась она.

Эпплгейт впервые рассказала о своем диагнозе в 2021 году. Болезнь у нее диагностировали во время съемок третьего сезона сериала «Мертв для меня».

Ранее Эпплгейт пожаловалась, что изменилась внешне из-за рассеянного склероза. Она сообщила, что набрала 18 килограммов из-за гиподинамии и медикаментов.