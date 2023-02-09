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17:42, 9 февраля 2023Забота о себе

Актриса из «Друзей» пожаловалась на сильный набор веса из-за тяжелой болезни

Актриса Кристина Эпплгейт набрала 18 килограммов из-за рассеянного склероза

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

51-летняя американская актриса Кристина Эпплгейт пожаловалась, что изменилась внешне из-за тяжелой болезни — рассеянного склероза. В беседе с The Los Angeles Times звезда «Друзей» рассказала, что ей было трудно смотреть новый сезон сериала «Мертв для меня» с собой в главной роли.

По словам актрисы, прежде чем она решилась на просмотр, прошли месяцы. «Мне не нравится смотреть, как я страдаю. А еще я набрала 18 килограммов из-за гиподинамии и медикаментов. Я не была похожа на себя и не чувствовала, что это я», — объяснила сильный набор веса она.

Эпплгейт смогла посмотреть сериал лишь в одиночестве, периодически ей приходилось ставить его на паузу. «В конце концов я смогла дистанцироваться от своего эго и поняла, какой это прекрасный сериал. Все эпизоды, в которых меня нет, такие замечательные, их было здорово посмотреть впервые», — заключила она.

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Ранее Эпплгейт назвала съемки с неизлечимой болезнью пыткой. Она призналась, что на съемках сериала «Мертв для меня» ее пришлось держать за ноги из-за рассеянного склероза.

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Александра Лисица
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