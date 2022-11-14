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19:36, 14 ноября 2022Забота о себе

Актриса сериала «Друзья» назвала пыткой съемки с неизлечимой болезнью

Актрису Кристину Эпплгейт пришлось держать за ноги на съемках из-за неизлечимой болезни

Фото: Emma McIntyre / Getty Images

Актриса Кристина Эпплгейт призналась, что на съемках сериала «Мертв для меня» ее пришлось держать за ноги из-за рассеянного склероза. В беседе с изданием Variety звезда «Друзей» назвала съемки с неизлечимой болезнью пыткой.

Эпплгейт поставили неутешительный диагноз во время съемок последнего сезона сериала «Мертв для меня». Онемение ног, которое врачи сперва принимали за нейропатию, оказалось рассеянным склерозом. Актрисе пришлось полностью поменять и график, и характер съемок. «На площадке должно было быть холодно, жара — наш криптонит. И работать по 18 часов в день, знаете ли, нельзя», — рассказала она.

При этом, заверила Эпплгейт, и съемочная группа, и руководство Netflix с пониманием отнеслось к ее ситуации. Например, ей разрешили взять двухмесячный перерыв на лечение. Когда съемки возобновились, ей приходилось пользоваться инвалидным креслом или палочкой, а в сценах, где она стоит, ее страховали от падения. По словам актрисы, одному из звукорежиссеров приходилось незаметно поддерживать ее за ноги.

«Я не смотрела, что получилось, и думаю, что не буду, — призналась актриса. — Слишком тяжело. Но я бы не стала сниматься, если бы не ощущала потребность рассказать эту историю. Знаете, они даже хотели отказаться от съемок, потому что это была какая-то пытка. Всем казалось, будто это они меня пытают. Но я сказала: "Нет-нет-нет, мы должны закончить эту историю"».

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Сейчас Эпплгейт не собирается сниматься в кино и хочет найти работу, которая была бы ей по силам. «Мне нужно найти такую же любящую команду, как у меня была, где никто не подумает, что я требую пятичасовой рабочий день из-за звездной болезни. Место, где можно будет сделать так, не будучи звездой», — сказала она.

Рассеянный склероз — не первая серьезная болезнь, с которой столкнулась Эпплгейт. В 2008 году у нее диагностировали рак груди. Она перенесла двойную мастэктомию, позже ей сделали реконструктивную операцию. В 2017 году актриса выяснила, что у нее мутация гена BRCA1, предрасполагающая к развитию рака, и решила удалить яичники и фаллопиевы трубы.

Кристина Эпплгейт известна по таким сериалам и фильмам, как «Друзья», «Женаты и с детьми», «Прощай навсегда», «Джамп стрит, 21», «Не говори маме, что няня умерла» и «Книга жизни».

Ранее Эпплгейт рассказала о жизни с неизлечимой болезнью. Она заявила, что поправилась на 20 килограммов и больше не может обходиться без посторонней помощи.

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Александра Лисица
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