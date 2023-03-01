Лукашенко встретился с Си Цзиньпином

Президент Белоруссии Лукашенко встретился в Пекине в председателем КНР Си Цзиньпином

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках своего визита в Китай встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает БЕЛТА.

Отмечается, что по приезде к Дому народных собраний Лукашенко встретили церемониальными фанфарами. После торжественной встречи главы государств отправились на официальные переговоры с участием членов делегаций.

Президент Белоруссии прибыл в Китай 28 февраля. Сообщалось, что его визит в КНР продлится до 2 марта, а по итогам переговоров стороны подпишут расширенный пакет документов по развитию отношений в ключевых сферах.