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11:44, 1 марта 2023Бывший СССР

Лукашенко встретился с Си Цзиньпином

Президент Белоруссии Лукашенко встретился в Пекине в председателем КНР Си Цзиньпином

Фото: Jack Taylor / Pool / AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках своего визита в Китай встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает БЕЛТА.

Отмечается, что по приезде к Дому народных собраний Лукашенко встретили церемониальными фанфарами. После торжественной встречи главы государств отправились на официальные переговоры с участием членов делегаций.

Президент Белоруссии прибыл в Китай 28 февраля. Сообщалось, что его визит в КНР продлится до 2 марта, а по итогам переговоров стороны подпишут расширенный пакет документов по развитию отношений в ключевых сферах.

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Георгий Нестеров
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