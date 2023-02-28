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17:41, 28 февраля 2023Бывший СССР

Лукашенко прибыл в Китай

Президент Белоруссии Лукашенко прибыл в Китай с государственным визитом

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с государственным визитом в Китай. Об этом сообщает БЕЛТА.

Самолет совершил посадку в аэропорту Пекина. Белорусского лидера встретили замглавы МИД Китая Ма Чжаосюй и посол Китая в Белоруссии Се Сяоюн. С белорусской стороны присутствовали первый вице-премьер Николай Снопков, министр иностранных дел Сергей Алейник и посол в Китае Юрий Сенько.

Стороны по итогам переговоров подпишут расширенный пакет документов по развитию отношений в ключевых сферах. Уточняется, что визит продлится до 2 марта.

Ранее сообщалось, что Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят реализацию совместных масштабных проектов, взаимодействие в политической сфере и реагирование на наиболее острые вызовы.

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Варвара Кошечкина
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