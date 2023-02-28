Лукашенко отправился в Китай

Президент Белоруссии Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин проведут встречу в Китае

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Китай, в ходе которого он и председатель КНР Си Цзиньпин проведут встречу. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

«Данный визит станет продолжением многолетнего курса на выстраивание отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества с Китайской Народной Республикой», — сказано в сообщении.

Уточняется, что политики проведут переговоры в узком и расширенном составах. По информации агентства, Лукашенко и Си Цзиньпин обсудят реализацию совместных масштабных проектов, взаимодействие в политической сфере и реагирование на наиболее острые вызовы. Кроме того, ожидается, что будет подписан большой пакет документов по развитию отношений стран в ключевых сферах.

Визит белорусского президента в КНР продлится до 2 марта. Как сообщалось, Лукашенко должен обговорить с китайскими властями ряд вопросов касательно обоих государств. Также он затронет международную проблематику. О приглашении главы республики в Китай лидером КНР стало известно 16 февраля.