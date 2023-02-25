Лукашенко отправится в Китай

Президент Белоруссии Лукашенко отправится с госвизитом в Китай

Белорусский президент Александр Лукашенко решил поехать в Китай. Он совершит госвизит в КНР в период с 28 февраля по 2 марта. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщается на сайте пресс-центра президента.

Уточняется, что во время поездки Лукашенко должен проговорить с китайскими властями ряд вопросов касательно обеих стран. Помимо этого, он затронет международную проблематику.

В пресс-центре также отметили, что «в центре внимания» будут темы, связанные с развитием торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Кроме того, президент Белоруссии поднимает вопросы «реализации совместных масштабных проектов, взаимодействия в политической сфере, реагирования на наиболее острые вызовы в современной обстановке».

Ранее президент Белоруссии заявил, что страна не желает войны, но готова защищать суверенитет. По словам Лукашенко, страна выступает за мирное решение проблем. «Мы не хотим войны. Мы хотим, чтобы здесь все было мирно», — отметил он.

Лукашенко также анонсировал выступление председателя КНР Си Цзиньпина с посланием, касающимся конфликта на Украине. По его данным, он выступит с соответствующим посланием «сегодня-завтра».