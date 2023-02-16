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14:17, 16 февраля 2023Бывший СССР

Си Цзиньпин пригласил Лукашенко в Китай

Лидер КНР Си Цзиньпин пригласил президента Белоруссии Лукашенко посетить Китай

Фото: Athit Perawongmetha / Pool / Reuters

Лидер КНР Си Цзиньпин пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко посетить Китай в марте. Об этом заявил белорусский лидер, передает агентство БЕЛТА.

«Потом у нас Китай, Си Цзиньпин пригласил в первых числах марта. Затем мы с Ираном ведем переговоры, с Индией прорабатывается», — сказал он. По словам президента, республике надо аккуратно пройти свой путь, пока проходит переформатирование мира.

По этой причине Белоруссия развивает отношения по разным направлениям, включая Россию, Китай, Иран, Индию и другие государства «дальней дуги» (страны Азии, Африки и Латинской Америки). Лукашенко добавил, что республике крайне важна диверсификация для сохранения независимости.

Отмечается, что Белоруссия не потребляет сама половину из производимого, а визиты на высшем уровне дают возможность открывать новые направления для экспорта страны.

Ранее Лукашенко посоветовал Евросоюзу объединиться с Россией. Политик считает, что такому союзу позавидовали бы США и Китай. По его мнению, в таком случае на мировой политической арене существовали бы «три мощные точки».

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Кристина Есикова
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