Политолог объяснил значение визита Лукашенко в Пекин

Политолог Хунцзянь заявил, что визит Лукашенко в КНР прояснит позицию Минска по Украине

Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Китай позволит Пекину прояснить представления о позиции Минска по конфликту между Россией и Украиной. Об этом заявил директор департамента европейских исследований Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь, передает Global Times.

Хунцзянь отметил, что это также поможет сыграть более активную роль в политическом урегулировании кризиса.

«Для Китая будет очень конструктивно разобраться в ситуации кризиса в целом и сыграть более активную роль в содействии политическому урегулированию», — объяснил значение визита белорусского лидера в КНР политолог.

28 февраля Александр Лукашенко прибыл с государственным визитом в Китай. Самолет совершил посадку в аэропорту Пекина. Белорусского лидера встретили замглавы МИД Китая Ма Чжаосюй и посол Китая в Белоруссии Се Сяоюн. Уточняется, что визит продлится до 2 марта.