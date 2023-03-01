Россиянам развеяли популярный миф о похудении

Эндокринолог Цатурян: ускорить обмен веществ при помощи диет и БАДов нельзя

Утверждение, что обмен веществ якобы можно ускорить при помощи диет и БАДов, не более чем маркетинговая уловка. Этот популярный миф о похудении эндокринолог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Софья Цатурян развеяла россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Цатурян подчеркнула, метаболизм, или обмен веществ, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в живом организме. Эти процессы позволяют ему расти, сохранять свои структуры и отвечать на воздействие окружающей среды. Нельзя говорить о метаболизме как о какой-то мышце или органе, которым можно управлять — ускорять или замедлять. Человек не способен воздействовать на химические процессы в своем организме, а поглощенные калории — лишь топливо для них.

Существует понятие «базовой скорости» метаболизма. Оно измеряется тем, как много калорий сжигается, пока человек ничего не делает.

Основные органы тела — мозг, печень, почки и сердце — потребляют примерно половину энергии, которая сжигается во время отдыха, тогда как жир, пищеварительная система и в особенности мышцы тела потребляют все остальное. На долю физической нагрузки идет всего от 10 до 30 процентов от общего расхода энергии, а на процессы жизнедеятельности — от 70 до 90 процентов Софья Цатурян врач-эндокринолог

Цатурян отметила, что у двух людей с одинаковым объемом и составом тела метаболизм может сильно отличаться. Один может много есть и не поправляться, тогда как второму приходится тщательно подсчитывать калории, чтобы не набрать вес. При этом, по словам эндокринолога, невозможно измерить скорость обмена веществ в покое, как температуру. Для этого существуют специальные метаболические камеры, которые используют только в научных исследованиях.

Вы можете узнать о своем метаболизме, введя некоторые данные в онлайн-калькулятор. Но не стоит думать, что на метаболизм можно повлиять при помощи питания. Любые диеты, БАДы и продукты, которые якобы направлены на увеличение скорости метаболизма, это не более чем маркетинговый ход. Они могут давать эффект, но он будет настолько незначительным, что это никаким образом не повлияет на вашу фигуру Софья Цатурян врач-эндокринолог

Тем не менее повлиять на обмен веществ могут физические нагрузки, уверена Цатурян. При любом весе, чем больше в теле мускулатуры и чем меньше жира, тем быстрее метаболизм, так как мышцы потребляют намного больше энергии в состоянии покоя, нежели жир.

Ранее диетолог и эндокринолог Майра Рау назвала идеальные продукты для похудения. По ее мнению, отлично подходят для снижения веса зернобобовые культуры, к которым относятся чечевица, фасоль, нут и другие.

