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23:24, 10 февраля 2023Забота о себе

Диетологи назвали идеальные продукты для похудения

Диетолог Рау сообщила, что зернобобовые культуры отлично подходят для снижения веса

Фото: Shelley Pauls / Unsplash

Диетолог и эндокринолог Майра Рау сообщила, что зернобобовые культуры, к которым относятся чечевица, фасоль, нут и другие, отлично подходят для снижения веса. Ее слова приводит РИА Новости.

Специалист подчеркнула, что зернобобовые при небольшой калорийности имеют высокие питательные свойства и хорошую насыщаемость за счет пищевых волокон.

Также Рау отметила, что регулярное включение бобовых в рацион является профилактикой развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета второго типа.

Диетолог Маргарита Королева посоветовала употреблять зернобобовые в вечернее время. По ее словам, это поможет не прибегать к дополнительному приему пищи до сна. Специалист также подчеркнула, что зернобобовые культуры содержат белок, большое количество минеральных веществ, витаминов и клетчатки.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал самый полезный способ приготовления мяса. По его словам, тушеное мясо считается наименее вредным для здоровья. «При жарке мяса всегда образуется больше так называемых канцерогенных соединений, которые вызывают опухоль», — предупредил он.

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Марина Совина
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