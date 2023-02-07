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23:18, 7 февраля 2023Забота о себе

Диетолог назвал самый полезный способ приготовления мяса

Диетолог Гинзбург: тушеное мясо со специями считается наименее вредным для здоровья

Фото: Kyle Mackie / Unsplash

Врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал самый полезный способ приготовления мяса. Об этом сообщает «Москва 24».

По его словам, тушеное мясо считается наименее вредным для здоровья. «При жарке мяса всегда образуется больше так называемых канцерогенных соединений, которые вызывают опухоль», — предупредил он.

Гинзбург порекомендовал добавить к тушеному мясу специи вроде куркумы или перца, чтобы сделать пищу еще полезнее. «Восточные специи очень хорошо помогают задерживать возрастные процессы, возрастные изменения, в том числе они защищают нас от развития опухолей», — подчеркнул он. При этом специалист назвал мясо вредной пищей и призвал заменить его птицей или рыбой.

Ранее Гинзбург назвал кисломолочный напиток с мюсли самым полезным перекусом для пожилых людей. «Также в этот перекус очень хорошо съесть яблоко. Могут быть овощи, какой-то овощной салат или овощная нарезка. Грубый хлеб, зерновой хлеб, хлеб с отрубями», — добавил специалист. По словам диетолога, в таком перекусе содержится все, что нужно организму.

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Марина Совина
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