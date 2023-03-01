В Белоруссии назвали последствия милитаризации Украины

В МИД Белоруссии допустили столкновение ядерных держав из-за милитаризации Украины

Милитаризация Украины может привести к столкновению стран, имеющих ядерное оружие. Такой исход событий допустил замминистра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич, его слова приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

«Для Беларуси также очевидно, что продолжающаяся милитаризация Украины все более современными и все более дальнобойными видами вооружений повышает риск втягивания в конфликт новых государств и может привести к прямому столкновению государств с ядерным оружием», — сказал он на Конференции по разоружению в Женеве.

Как утверждает Амбразевич, для республики является очевидным, что в будущем не удастся ликвидировать угрозы безопасности и урегулировать накопившиеся противоречия, «выявив победителя на поле боя в классическом понимании традиционных войн». По его мнению, возможно, мировому сообществу нужны новые неожиданные гаранты безопасности, асимметричные альянсы и инициативы.

Ранее замминистра рассказал, что Конференция по разоружению, Конвенция о биологическом и токсинном оружии (КБТО) и Конвенция о негуманном оружии (КНО) не могут предотвратить эскалацию украинской ситуации. Амбразевич подчеркнул, что некоторые страны много лет игнорировали законные интересы соседних государств в сфере безопасности.