Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:45, 1 марта 2023Бывший СССР

В Белоруссии назвали последствия милитаризации Украины

В МИД Белоруссии допустили столкновение ядерных держав из-за милитаризации Украины

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Милитаризация Украины может привести к столкновению стран, имеющих ядерное оружие. Такой исход событий допустил замминистра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич, его слова приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

«Для Беларуси также очевидно, что продолжающаяся милитаризация Украины все более современными и все более дальнобойными видами вооружений повышает риск втягивания в конфликт новых государств и может привести к прямому столкновению государств с ядерным оружием», — сказал он на Конференции по разоружению в Женеве.

Как утверждает Амбразевич, для республики является очевидным, что в будущем не удастся ликвидировать угрозы безопасности и урегулировать накопившиеся противоречия, «выявив победителя на поле боя в классическом понимании традиционных войн». По его мнению, возможно, мировому сообществу нужны новые неожиданные гаранты безопасности, асимметричные альянсы и инициативы.

Ранее замминистра рассказал, что Конференция по разоружению, Конвенция о биологическом и токсинном оружии (КБТО) и Конвенция о негуманном оружии (КНО) не могут предотвратить эскалацию украинской ситуации. Амбразевич подчеркнул, что некоторые страны много лет игнорировали законные интересы соседних государств в сфере безопасности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Путин и Собянин открыли Большую кольцевую линию метро
Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на краснолиманском направлении
Звезда Comedy Woman рассказала о слезах из-за видео в соцсетях
Минобороны заявило об уничтожении до 190 бойцов ВСУ на донецком направлении
В Китае ответили на критику Западом мирного плана по Украине
У курившего вейпы российского школьника остановилось сердце
В семье Тепляковых родился восьмой ребенок с необычным именем
Комитет Госдумы дал отзыв на ужесточение наказания за дискредитацию бойцов СВО
Путин заявил о желании показать Си Цзиньпину метро
В Кремле ответили на вопрос об изменениях из-за закона о госязыке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.