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12:09, 1 марта 2023Бывший СССР

В Белоруссии заявили о бессилии международного права в ситуации на Украине

МИД Белоруссии: инструменты международного права бессильны в ситуации на Украине

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Замминистра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич заявил, что некоторые инструменты международного права не могут предотвратить эскалацию ситуации на Украине. Его слова передает РИА Новости.

Он считает, что пять лет назад было много признаков глобального кризиса безопасности, набирающего силу. По словам Амбразевича, стоит выделить бессилие Конференции по разоружению, Конвенции о биологическом и токсинном оружии (КБТО) и Конвенции о негуманном оружии (КНО).

Также замминистра отметил многолетнее игнорирование рядом стран законных интересов соседних государств в сфере безопасности: «В виде расширения НАТО на Восток и фактического отказа США обсуждать предложения России по гарантиям безопасности в Европе в конце 2021 года». «В итоге случилась Украина», — резюмировал Амбразевич.

Между тем в Кремле заявили о невозможности де-юре для Украины проводить переговоры. При этом представитель президента России Дмитрий Песков уверен, что в республике есть силы, которые открыты для переговоров с Москвой и готовы к ним.

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Кристина Есикова
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