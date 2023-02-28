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13:02, 28 февраля 2023Бывший СССР

В Кремле заявили о невозможности де-юре для Украины проводить переговоры

Песков заявил, что Украина не может вести переговоры и не сигнализирует о готовности к ним

Фото: Максим Гучек / РИА Новости

Украина де-юре не может вести переговоры и не сигнализирует о готовности к ним. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Пока, честно говоря, наверное, никто не может констатировать какие-либо сигналы с украинской стороны. Пока мы исходим из невозможности де-юре для украинской стороны вести какие-то переговоры. Из этого и исходим», — сказал он, отвечая на вопрос, насколько благоприятен в настоящее время момент для мирных переговоров с Киевом.

Как утверждает Песков, безусловным приоритетом России является достижение целей специальной военной операции на Украине. Он подчеркнул, что есть определенные реалии, которые уже стали внутрироссийскими. По его словам, под этим подразумеваются новые территории страны. Песков отметил, что при благоприятном положении дел и при соответствующем отношении Киева украинский кризис может решаться путем переговоров.

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Кристина Есикова
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