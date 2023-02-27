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22:21, 27 февраля 2023Бывший СССР

Лукашенко заявил об уникальном моменте для остановки конфликта на Украине

Лукашенко: сложилась уникальная ситуация, когда можно положить конец конфликту на Украине
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о сложившемся в настоящее время уникальном моменте для того, чтобы остановить конфликт на Украине. Его слова в интервью китайским СМИ передает агентство БелТА.

По словам белорусского лидера, другой такой ситуации может уже не быть. «Надо воспользоваться этим моментом, пока Россия не развернула свою экономику в полном объеме и не поставила ее на военные рельсы», — подчеркнул он.

Лукашенко отметил, что целью президента России Владимира Путина, является прежде всего обеспечение безопасности для своей страны. По его словам, с первых дней делала шаги к мирному урегулированию и готова делать это и в данный момент. «Я считаю, что Запад и американцы подтолкнули Киев к тому, чтобы не вести никаких переговоров. Россия с первого дня предложила переговоры. Мы были участниками этого процесса, мы организовывали это, видели», — добавил белорусский президент.

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Марина Совина
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