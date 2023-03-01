Минобороны назвало потери Украины на херсонском направлении

Минобороны заявило об уничтожении до 85 бойцов ВСУ на херсонском направлении за сутки

Российские войска за сутки уничтожили на херсонском направлении до 85 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Потери противника назвал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, огнем артиллерии также были уничтожены три боевые бронированные машины, 12 автомобилей и две самоходные гаубицы «Акация». Кроме того, Вооруженные силы России нанесли удар по складу боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны в районе Александровки Херсонской области.

Конашенков также сообщил об ударе группировки войск «Восток» по подразделениям противника в районе Угледара и Никольского Донецкой народной республики, а также возле Червоного, Новоданиловки и Щербак Запорожской области. В результате за сутки ВСУ потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях до 80 бойцов, один танк, четыре бронемашины и гаубицу Д-30.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 8621 единицу специальной военной автомобильной техники, 4240 орудий полевой артиллерии и минометов, 1045 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8086 боевых бронированных машин, 406 зенитных ракетных комплексов, 3281 беспилотник, 391 самолет и 211 вертолетов ВСУ.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за январь 2023 года Киев потерял более 6,5 тысячи военнослужащих. За тот же период российские войска уничтожили 26 самолетов, семь вертолетов, 208 дронов, 341 танк и 40 машин реактивных систем залпового огня ВСУ.

