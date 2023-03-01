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07:58, 1 марта 2023Бывший СССР

В Кишиневе прошла акция в знак поддержки России

В Кишиневе возложили цветы к памятнику «Освободителям Молдавии» в знак поддержки России

Фото: Pixabay

Общественные деятели Молдавии присоединились к акции в знак солидарности с Россией, возложив цветы к памятнику «Освободителям Молдавии от фашизма» в центре Кишинева. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам координатора Оргкомитета Международного союза свободных журналистов Николая Костыркина, жители Молдавии последовали примеру жителей многих государств Европы, которые в эти дни возлагают цветы к единицам военной техники, установленным в столицах их стран.

«Это было в Берлине, Риге и Таллине… Европейцы чтут память и подвиг борцов с фашизмом настоящего и прошлого», — заявил он.

Ранее президент республики Майя Санду сообщила, что заявления Киева о якобы намерении России сменить власть в Молдавии были подтверждены спецслужбами республики. По ее словам, Украина передала документы, в которых подробно описывалось, каким образом Россия намеревается осуществить свой план. Среди тех, кто должен был его претворить в жизнь, оказались недовольные граждане Молдавии, участвующие в антиправительственных акциях.

Марина Совина
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