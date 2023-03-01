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10:34, 1 марта 2023Бывший СССР

Молдавия выслала двух подозреваемых в диверсионной деятельности иностранцев

Молдавия выслала двух иностранцев, подозреваемых в дестабилизации политической обстановки

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Двух иностранных граждан, подозреваемых в диверсионной деятельности, выслала Молдавия, сообщает Служба информации и безопасности республики.

«Они участвовали в сборе данных, а также в реализации плана по дестабилизации внутриполитической обстановки и свержению конституционного строя», — заявили в молдавской Службе безопасности.

По словам молдавских спецслужб, иностранцы въехали в страну под видом туристов. Их имена и национальность не уточняются, но въезд этим лицам на территорию страны теперь запрещен на 10 лет.

Накануне молдавская оппозиция, устроившая митинг в Кишиневе, приняла резолюцию с требованием отставки президента Молдавии Майи Санду, правительства Дорина Речана, проведения досрочных парламентских выборов, а также призывом отказаться от милитаристской риторики.

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Алевтина Запольская
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