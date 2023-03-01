В Мозамбике призвали принять меры для достижения мира между Россией и Украиной

Мозамбик заявил о желании видеть резолюцию ООН с призывом к переговорам РФ и Украины

Мозамбик хочет увидеть резолюцию ООН, в которой бы содержался призыв к России и Украине сесть за стол переговоров. Об этом заявил постпред этой страны при ООН Педро Комиссарио Афонсо, пишет ТАСС.

Он призвал принять решительные меры для достижения мира. Политик ответил на вопрос, желает ли его страна видеть резолюцию с призывом к Москве и Киеву сесть за стол переговоров. «Да. Но мы не можем заставить две конфликтующие стороны начать переговоры», — добавил он. По мнению политика, обе стороны должны решать разногласия путем переговоров.

24 февраля Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию о «принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине», которую подготовили западные государства.

