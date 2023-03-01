Журналиста NBC внесли в базу «Миротворца»

Журналист NBC Кир Симмонс попал в базу украинского сайта «Миротворец» за посещение Крыма

Журналиста NBC Кира Симмонса внесли в базу украинского сайта «Миротворец» из-за репортажа про Крым. Об этом сообщает ТАСС.

В личной карточке Симмонса говорится, что он обвиняется в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», «сознательном нарушении государственной границы» страны, «участии в пропагандистских мероприятиях России против Украины», а также в «попытках легализации оккупации» Крыма. Сайт также опубликовал скриншоты публикаций о поездке журналиста на полуостров.

Кроме того, были размещены беседы Симмонса с местным населением, в которых жители рассказали, что являются русскими, и выразили готовность защищать Крым в случае нападения Киева. «Миротворец» призвал правоохранителей рассмотреть эту публикацию как заявление о совершении корреспондентом осознанных деяний против национальной безопасности республики.

Ранее в базу сайта попал британский рок-музыкант и сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Его обвинили в «антиукраинской пропаганде» и «поддержке президента России Владимира Путина». Помимо этого, утверждалось, что Уотерс совершал покушения на «территориальную целостность Украины» и принимал «участие в попытках легализации аннексии Крыма Россией».