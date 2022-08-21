Сооснователя Pink Ployd включили в базу «Миротворца»

Сооснователя Pink Floyd Роджера Уотерса включили в базу украинского сайта «Миротворец»

Британского рок-музыканта и сооснователя группы Pink Floyd Роджера Уотерса включили в базу украинского сайта «Миротворец».

Отмечается, что музыканта внесли в раздел «врагов Украины» за «поддержку президента России Владимира Путина» и «антиукраинскую пропаганду». По мнению представителей сайта, Уотерс также совершал покушения на «территориальную целостность Украины» и принимал «участие в попытках легализации аннексии Крыма Россией».

«Центр "Миротворец" просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного порядка, а также иных правонарушений», — подчеркивается в заявлении сайта.