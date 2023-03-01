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12:56, 1 марта 2023Наука и техника

ОС Android получила новые функции

Google обновила Android и добавила функции создания стикеров и новый браузер Chrome

Фото: Mika Baumeister / Unsplash

Операционная система от Google получила новые функции. Об этом сообщается в блоге разработчиков Android.

По словам программистов Google, операционную систему для смартфонов обновили на фоне начала выставки MWC 2023, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта. Одним из важных апдейтов оказалась возможность добавлять заметки из приложения Google Keep на экране телефона для быстрого доступа к ним. Также сервис Google Meet на смартфонах получил опцию шумоподавления во время звонков.

В новую версию операционной системы добавили возможность быстрого переключения наушников между устройством на Android и компьютером Chromebook. В Google рассказали, что улучшили встроенный браузер Chrome, позволив пользователям увеличивать размер контента на 300 процентов.

Также в приложении виртуальной клавиатуры Gboard появилась функция создания стикеров и отправления их в различные мессенджеры. Дизайнеры компании также рассказали, что добавили новые анимации в платежном сервисе Google Wallet.

В середине февраля стало известно, что флагман Samsung Galaxy S23 Ultra поставил рекорд производительности в синтетических тестах. Устройство от корейской компании получило 1600 баллов в одноядерном и 5311 баллов в многоядерном тесте.

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Андрей Ставицкий
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