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17:11, 1 марта 2023Моя страна

На дно Байкала опустят картины NFT-художников

На льду озера Байкал отметят столетие Бурятии и начало Сагаалгана

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

На льду озера Байкал в марте отметят столетие с момента образования Республики Бурятия и начало Сагаалгана — бурятского Нового года. Об этом в среду, 1 марта, сообщает «МК».

Как отмечается, мероприятия пройдут в субботу, 4 марта. В этот же день на озере отпразднуют 15-летие экспедиции глубоководных аппаратов «Мир», а также Год туризма, о котором было объявлено на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

Во время праздника участники измерят глубину озера специальным тросом длиной 1642 метра. Кроме того, на дно Байкала опустят сувениры и картины, созданные NFT-художниками.

«Часть этих картин была уже в космосе на МКС, получается картины на Байкале, были там наверху, сейчас на дне самого глубокого озера и становятся они уникальными по своему содержанию», — рассказал академик РАН, председатель Бурятского отделения Русского географического общества (РГО) Арнольд Тулохонов.

По его словам, это поможет значительно увеличить стоимость данных картин. В дальнейшем же их продадут на аукционах, а все вырученные средства направят на благотворительные цели.

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Варвара Кошечкина
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