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17:13, 1 марта 2023Интернет и СМИ

Стало известно о проверке полицией известного российского блогера

SHOT: полиция проверяет блогера Николаева из-за якобы мошенничества c продажей iPhone

Фото: Mike Segar / Reuters

Полиция проверяет российского блогера Максима Николаева, также известного как Nikmakser, из-за жалоб на то, что он якобы занимался мошенничеством с продажей iPhone. Об этом стало известно SHOT.

По информации Telegram-канала, жительница Орехово-Зуева пожаловалась на Николаева в полицию. Женщина утверждает, что увидела в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) у блогера рекламу собственного магазина техники Apple и договорилась с ним о покупке iPhone 13. По ее словам, она перевела деньги на указанную Николаевым банковскую карту, однако телефон не получила.

Утверждается, что об обмане со стороны Nikmakser заявила и другая пользовательница соцсети. Она отметила, что перед покупкой блогер заверил, что магазин действительно принадлежит ему. Однако товар девушке так и не пришел.

Николаев, комментируя обвинения, рассказал, что действительно рекламировал магазин, однако тот, по словам блогера, на самом деле принадлежал его другу. Как утверждает Nikmakser, получив деньги, его друг скрылся. Кроме того, Николаев заявил, что вернул оставшимся без заказанной техники подписчикам более двух миллионов рублей из собственных средств.

Максим Николаев стал популярным в Instagram благодаря публикации юмористических роликов. На данный момент в соцсети на него подписано более 500 тысяч пользователей. Известно, что блогер также занимается созданием музыки.

Ранее сообщалось, что на российского блогера EVG (настоящее имя — Евгений Архипов) пожаловались в полицию из-за футболки с солдатом в украинской военной форме. Полиция начала проверку.

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Маргарита Щигарева
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