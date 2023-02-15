На российского блогера пожаловались в полицию из-за футболки

SHOT: на блогера EVG пожаловались в полицию из-за футболки с украинской военной формой

Зритель пожаловался в полицию на YouTube-блогера EVG (настоящее имя — Евгений Архипов) из-за футболки с солдатом в украинской военной форме и тонущим российским кораблем. Об этом стало известно SHOT.

По информации Telegram-канала, блогер в одном из роликов был одет в футболку с надписью RUSSIANWARSHIP ("Российский военный корабль"), изображением тонущего судна и солдата в украинской военной форме, показывающего средний палец. 26-летний зритель из Москвы, увидев ролик Архипова, написал заявление в полицию. Правоохранители изучают видео, говорится в сообщении.

Уточняется, что блогер зарегистрирован в Свердловской области, однако недавние фотографии публиковал из Грузии.

На YouTube-канал EVG подписано более 760 тысяч пользователей. Большинство роликов посвящены разоблачению мошенников и непорядочных продавцов из сервисов онлайн-объявлений, некачественным услугам, продаже поддельных товаров и другим схожим тематикам. На данный момент блогер публично не прокомментировал информацию о подаче против него заявления в полицию.

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