На Некоглая завели уголовное дело

На блогера Некоглая завели уголовное дело за клевету о главе Лиги безопасного интернета

На популярного блогера Некоглая (настоящее имя — Николай Лебедев) завели уголовное дело по статье о клевете за распространение фейков о главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 9 февраля.

«В связи с распространением откровенного вранья и клеветы о моей деятельности и работе Лиги безопасного интернета, а также последовавшими угрозами убийства в мой адрес ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело в отношении блогера Николая Лебедева по статье 128.1 Уголовного кодекса РФ "Клевета"», — сообщила она.

По словам Мизулиной, в четверг ее вызвали на допрос в качестве потерпевшей. Целью угроз и распространения фейков была попытка оказать на Мизулину давление как на общественного деятеля в связи с ее позицией по факту дискредитации Вооруженных сил России, пояснила глава Лиги безопасного интернета.

24 ноября 2022 года Некоглая выдворили из России в Молдавию. Такая мера к блогеру была принята по решению Пресненского суда Москвы, который 9 ноября постановил оштрафовать Некоглая на пять тысяч рублей и выслать из страны за нарушение миграционного законодательства.

8 ноября Мизулина в своем Telegram-канале обвинила Некоглая в глумлении над российским солдатом из-за публикации им видео с пародией на военнослужащего, отбрасывающего падающие на него с украинского дрона гранаты. Она также сообщила о намерении обратиться в Генпрокуратуру и МВД с просьбой проверить ролик на наличие состава преступления. Лебедев в ответ заявил, что Мизулина нарушила закон, оскорбив его.