Блогер Некоглай ответил Мизулиной после критики пародии на российского военного

Блогер Некоглай заявил, что назвавшая его выродком Екатерина Мизулина нарушила закон

Популярный в России TikTok-блогер и стример Некоглай (настоящее имя — Николай Лебедев) ответил главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, которая ранее сообщила, что организация обратится в МВД и Генпрокуратуру из-за пародии блогера на отбрасывающего гранаты российского военнослужащего. Видео, в котором Некоглай ответил на критику своего ролика, опубликовано в его Telegram-канале.

Блогер заявил, что Мизулина нарушила закон и положения административного кодекса России, назвав его выродком. Вместе с тем он указал, что не намерен писать заявление по факту нарушения закона, так как хочет «поступить мудро».

Хотя ранее Мизулина сообщила только о планах пожаловаться на видео, Некоглай счел, что Лига безопасного интернета уже проинформировала МВД и Генпрокуратуру о его ролике. Он выразил недоумение по поводу такого решения.

«Екатерина, действительно вам настолько нечем заняться, что вы просматриваете TikTok-ролики блогеров, ищете там дискредитацию и подаете на них запросы в МВД и Генпрокуратуру? По-вашему, там людям вообще нечем заняться, вот это самое важное дело, которым сейчас должны заняться и МВД, и Генпрокуратура?» — спросил он. В заключение тиктокер добавил, что Мизулина, по его мнению, занимается «слегка не теми делами».

Ранее менеджер Некоглая Никита Артемчук рассказал, что пародия не была призвана кого-либо унизить. Он отметил, что критика, последовавшая за роликом, оказалась для него и для блогера неожиданностью. Представитель Некоглая Роберто Панчвидзе после осуждения Мизулиной также заверил, что блогер своим видео хотел подчеркнуть героизм поступка российского солдата.

Ролик, в котором Некоглай изобразил российского военнослужащего, появился на его странице в TikTok. На видео блогер лежал на полу и отбрасывал падающий на него предмет, после чего поднимал руки в жесте бодибилдера и кувыркался. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина объявила, что организация сообщит о ролике в Генпрокуратуру и МВД. Она выразила уверенность в том, что Некоглай поглумился над военнослужащим. Помимо того, она назвала блогера выродком.

Видео с российским военнослужащим, отбрасывающим прилетающие к нему гранаты, появилось в открытом доступе в начале ноября.