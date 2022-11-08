Представитель Некоглая ответил на обвинения из-за видео с пародией на солдата

Представитель Некоглая Панчвидзе: блогер не хотел никого оскорбить пародией на солдата

Российский блогер Некоглай (Николай Лебедев) опубликовал видео с пародией на российского солдата, отбивающегося от атаки дрона в окопе. Генпрокуратуру попросили проверить ролик. Представитель Некоглая, президент агентства INVITE Роберто Панчвидзе в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что блогер своим видео не хотел оскорблять солдата.

Ранее стало известно, что «Лига безопасного интернета» попросит Генпрокуратуру и МВД проверить видеоролик на дискредитацию ВС РФ. Глава организации Екатерина Мизулина заявила в своем Telegram-канале, что блогер глумится над подвигом солдата и назвала его «выродком».

Кроме того, к генпрокурору России Игорю Краснову обратился с просьбой проверить видео блогера на нарушения законодательства депутат Заксобрания Свердловской области Алексей Свалов. Соответствующее обращение он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Мы уверены, что своим роликом Некоглай не хотел никого оскорбить или тем более глумиться над подвигом солдата. Учитывая музыку на фоне, мимику и жесты, мы считаем, что блогер наоборот хотел подчеркнуть героизм поступка, но точно не дискредитировать действия России и наших солдат», — заявил Панчвидзе.

Мы считаем, что публикация подобного контента не позволяет никого называть выродком или оскорблять любым другим способом Роберто Панчвидзе представитель Некоглая

Дьявольские рога на голове Некоглая, присутствующие в видео, его представитель назвал частью образа блогера. По его словам, тиктокер носит разные головные уборы на всех своих видео, и в этом нет никакого скрытого смысла.

«Конечно, он не ожидал подобной реакции со стороны государства и СМИ и испугался, его пост с ответом Екатерине Мизулиной был написан на эмоциях, вызванных страхом. То, что он удалил пост, абсолютно понятная реакция любого человека, который испугался дальнейших последствий», — сообщил Павчвидзе.

Блогер записал видео под трек на английском языке Rasputin, который накладывают в соцсетях на видео, когда хотят рассказать о «крутых русских». В песне говорится: «Он был большим и сильным, в его глазах пылал огонь».

В мае Николай Лебедев попал в аварию в центре Москвы. Мужчина за рулем каршерингового автомобиля проехал на красный сигнал светофора и врезался в Porsche Некоглая, после чего машина блогера отлетела в грузовик. В результате ДТП погиб человек, пострадали четверо.