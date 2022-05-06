Популярный российский блогер попал в смертельную аварию в центре Москвы

Популярный российский блогер Николай Лебедев попал в смертельную аварию в центре Москвы

Популярный российский блогер Некоглай (Николай Лебедев) попал в аварию в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, Porsche блогера врезался другой автомобиль. В результате погиб человек, пострадали четверо. Смертельная авария произошла около метро «Белорусская». Столкнулись Porsche Panamera, Kia Rio и «газель».

Ранее в России предложили изымать машины у регулярно нарушающих правила дорожного движения автоблогеров-хулиганов. С такой инициативой выступил член Совета Федерации Александр Башкин. Сенатор пояснил, что за последнее время произошел целый ряд аварий с участием видеоблогеров, которые серьезно нарушали закон. Башкин считает, что поведение автоблогеров угрожает окружающим. По мнению Башкина, такая мера несет воспитательную функцию.