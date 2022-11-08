Менеджер блогера Некоглая объяснил пародию на отбросившего гранаты военного

Менеджер Некоглая Артемчук заявил, что блогер не хотел унизить военных пародией на солдата

Менеджер известного TikTok-блогера и стримера Некоглая (настоящее имя — Николай Лебедев) Никита Артемчук прокомментировал видео, на котором блогер спародировал российского солдата, отбрасывающего прилетевшие к нему гранаты Вооруженных сил Украины (ВСУ). В разговоре с «Газетой.Ru» он сообщил, что пародия не была призвана кого-либо унизить.

Артемчук обратил внимание на то, что видео Некоглая сопровождает отредактированная версия трека Rasputin группы Boney M., а именно: строки про «большого и сильного» человека «с огнем в глазах», когда-то жившего в России. «Перевод песни видели? Там же понятно, что он не стебется. А образ его — это его имя, никак он не пытается оскорбить либо унизить кого-то», — заявил собеседник издания.

Он отметил, что критика, последовавшая за роликом, оказалась для них неожиданностью. Менеджер блогера также добавил, что Некоглай попытается объяснить общественности, что видео было неправильно понято.

Ролик, на котором Некоглай изобразил российского военнослужащего, был опубликован на его странице в TikTok. На видео блогер лежал на полу и отбрасывал падающий на него предмет, после чего поднимал руки в жесте бодибилдера и кувыркался. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что организация сообщит о ролике в Генпрокуратуру и МВД. Она выразила уверенность в том, что Некоглай поглумился над военнослужащим, и сочла, что пародия содержит признаки публичной дискредитации российской армии. Помимо того, Мизулина назвала блогера «выродком».

Представитель Некоглая, президент агентства INVITE Роберто Панчвидзе после критики Мизулиной заявил, что блогер своим роликом хотел подчеркнуть героизм поступка российского солдата.

О появлении в открытом доступе видео с российским военнослужащим, отбрасывающим прилетающие к нему гранаты, сообщалось 7 ноября. Ролик был снят с беспилотника. Сослуживцы военнослужащего рассказали MK.RU, что он выжил.

